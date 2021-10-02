Правительственный комитет поддержал образование Агентства оборонных технологий

01.10.2021 10:27

Укринформ

Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры 30 сентября поддержал проект правительственного распоряжения "О создании государственного учреждения "Агентство оборонных технологий".

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Фейсбуке.

"На очередном заседании Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры поддержал проект правительственного распоряжения "О создании государственного учреждения "Агентство оборонных технологий". Далее — решение правительства, ряд организационных и нормативных шагов, и в Украине появится новый специализированный государственный институт", — отметил он.

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По словам члена правительства, Агентство оборонных технологий будет способствовать повышению эффективности научно-исследовательской деятельности в интересах оборонной промышленности государства, а также предоставлять дополнительные возможности предприятиям оборонно-промышленного комплекса в обеспечении потребностей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны нашей страны в новейших образцах вооружения, военной и специализированной техники.

"Это не будет громоздкое и медленное учреждение. В его состав, безусловно, войдут специалисты отрасли, которые будут активно сотрудничать с ведущими профильными отечественными научными учреждениями, учреждениями и организациями, экспертными и аналитическими структурами, а также предприятиями различных форм собственности в контексте создания и реализации в Украине современных технологических решений. Важно то, что ожидаемый объем расходов на создание и содержание самого Агентства незначительный и составит на ближайшие несколько лет в среднем 30 млн грн в год", — уточнил член правительства.

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Уруский подчеркнул, что одним из инструментов в работе Агентства оборонных технологий станет Государственная целевая оборонная программа по реализации в интересах сектора безопасности и обороны Украины проектов по выполнению научных исследований и разработок, разработок новых технологий, проект распоряжения Кабинета Министров об одобрении концепции которой уже разработан Минстратегпромом.

Как сообщал Укринформ, в январе 2021 года Уруский озвучил планы о создании в Украине Агентства оборонных технологий по примеру Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, которое будет способствовать созданию перспективных образцов вооружения и военной техники.

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Национальный институт стратегических исследований и Украинский институт исследований безопасности предложили Кабмину и Министерству обороны создать Агентство по развитию оборонных технологий.

Полноценный запуск Агентства оборонных технологий планируется на 2022 год.

По материалам: Укринформ