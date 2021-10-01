Технологии

Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

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Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

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30.09.2021 12:29

Укринформ

Британская компания Rolls-Royce представила прототип своего первого электрического автомобиля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

В компании заявили, что первый электрокар будет называться Spectre, а на рынке модель должна появиться уже в четвертом квартале 2023 года. Остальные характеристики нового транспортного средства премиум-класса пока не разглашают.

Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

Более того, компания планирует в скором времени начать тестирование электрического автомобиля на дорогах.

Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

Также Rolls-Royce отметил, что полностью электрифицирует все свои авто до 2030 года.

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Как сообщал Укринформ, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый автомобиль премиум-класса Mercedes-Maybach Edition 100.

Фото: electrek.co

По материалам: Укринформ

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