Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

Фото

30.09.2021 12:29

Укринформ

Британская компания Rolls-Royce представила прототип своего первого электрического автомобиля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

В компании заявили, что первый электрокар будет называться Spectre, а на рынке модель должна появиться уже в четвертом квартале 2023 года. Остальные характеристики нового транспортного средства премиум-класса пока не разглашают.

Более того, компания планирует в скором времени начать тестирование электрического автомобиля на дорогах.

Также Rolls-Royce отметил, что полностью электрифицирует все свои авто до 2030 года.

Читайте также: Только три экземпляра: Rolls-Royce представил авто для избранных

Как сообщал Укринформ, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый автомобиль премиум-класса Mercedes-Maybach Edition 100.

Фото: electrek.co

По материалам: Укринформ