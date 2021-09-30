Научные эксперименты украинских школьников протестируют в космосе

30.09.2021 15:32

Укринформ

Научные эксперименты украинских школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя подписание в Вашингтоне соглашения об участии Украины в программе миссии 16 Международной космической станции, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МОН.

«Впервые весь мир узнает о молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию ​​на орбите Земли», — отметил Шкарлет.

Такая возможность появилась у учащихся 5-11 классов благодаря инициативе Малой академии наук при поддержке МОН и Посольства Украины в США.

Согласно договору, в этом году Украина впервые примет участие в американской программе по развитию научного и STEM-образования, организованной Национальным центром образования наук о Земле и космосе США (NCESSE) и Институтом космического образования имени Артура Кларка при поддержке НАСА (NASA).

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Команды детей получат минилаборатории и смогут предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите.

В результате двухэтапного конкурсного отбора две команды смогут отправить свои эксперименты на МКС, где дальше ими будут управлять астронавты.

Участники команд-победителей увидят запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал и примут участие в научной конференции в Вашингтоне.

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Учителя, которые будут работать с юными исследователями, пройдут профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.

По материалам: Укринформ