Еврокомиссия призвала Volkswagen выплатить компенсацию всем европейским покупателям

28.09.2021 19:48

Укринформ

Еврокомиссия и организации ЕС по защите потребителей призвали Volkswagen выплатить компенсацию потребителям как в Германии, так и за ее пределами, за манипуляции этой компании с экологическими показателями при эксплуатации производимых корпорацией дизельных автомобилей.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована во вторник на сайте Европейской Комиссии.

«Еврокомиссия и структуры защиты потребителей ЕС выступили сегодня с совместным заявлением с призывом к Volkswagen выплатить компенсацию всем потребителям в ЕС, в том числе проживающим за пределами Германии, за введение их в заблуждение относительно стандартов эмиссии от автомобилей этой компании», — говорится в сообщении.

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В частности, в заявлении отмечается, что коммерческая практика Volkswagen нарушила законодательство ЕС по защите прав потребителей, в частности, во время рыночной реализации дизельных автомобилей, которые были оснащены незаконными системами очистки выбросов. Они также отметили, что выведение таких дизельных автомобилей на рынок стало очевидным примером неправомерного рыночного поведения, которое запрещено в Евросоюзе.

«Шесть лет назад произошел «Дизельгейт», но до сих пор не все потребители получили компенсацию. Есть решения судов, которые признали нечестное отношение Volkswagen к потребителям, но эти автопроизводители все еще не хотят сотрудничать с организациями по защите прав потребителей для поиска приемлемых решений. Как я написал в письме к компании в прошлом году, не только потребители, проживающие в Германии, но все потребители должны получить компенсацию», — заявил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (Didier Reynders).

Как сообщалось, в 2015 году разгорелся так называемый «Дизельгейт», когда после проведенного в США расследования стало известно о манипуляциях концерна Volkswagen с программным обеспечением автомобилей с дизельным двигателем. В сентябре этого же года Volkswagen официально признал, что на нескольких миллионах автомобилей компании было установлено оборудование, которое позволяло манипулировать данными о соответствии этой техники экологическим нормам.

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В 2019-2020 годах в концерн Volkswagen только в Германии было подано 9 тысяч исков. Концерн был вынужден уплатить гражданам ФРГ компенсации на сумму около 830 млн евро — от 1 350 до 6 257 евро каждому из заявителей.

В общей сложности "Дизельгейт" уже обошелся Volkswagen в сумму более 30 млрд евро. Большая часть этих денег была потрачена на штрафные санкции и компенсационные выплаты в США.

По материалам: Укринформ