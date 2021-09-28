В Японии хотят найти препарат от COVID-19 благодаря искусственному интеллекту

В Японии хотят найти препарат от COVID-19 благодаря искусственному интеллекту

27.09.2021 10:17

Укринформ

Группа японских ученых сообщила, что ей удалось создать систему искусственного интеллекта, которая может быстро исследовать многочисленные химические вещества для определения возможных лекарств против разных болезней.

Как передает Укринформ, об этом передает NHK.

Ученые из Медицинского института биорегуляции Университета Кюсю сказали, что их программа обнаружила возможный препарат для лечения коронавируса (COVID-19).

Отмечается, что традиционные методы поиска лекарств-кандидатов требуют много времени и усилий, так как они предусматривают проведение одного за другим экспериментов со многими химическими веществами.

Ученые же утверждают, что их программа на основе искусственного интеллекта изучила более 2,5 млн комбинаций патогенных белков и химических веществ, которые могут обуздать их действие.

Они говорят, что их система может анализировать около 6 тыс. видов химических веществ в минуту и определить подходящие лекарства-кандидаты.

Читайте также: ВОЗ рекомендует от коронавируса коктейль из антител для «нетяжелых» пациентов

Также исследователи заявляют, что программа рекомендовала использовать в качестве возможного препарата от коронавируса средство, которое прежде использовалось для лечения глаукомы.

По их словам, эксперимент с культивируемой клеткой подтвердил, что это лекарство может заблокировать заражение вирусом.

Читайте также: Украинцев приглашают участвовать в исследовании лекарств против COVID-19

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 27 сентября зафиксировали 232 602 292 случая заражения коронавирусом. В частности, зарегистрировано 4 761 948 смертей, выздоровели 209 239 576 человек.

По материалам: Укринформ