Китай впервые показал истребители-«невидимки»
Китай впервые показал истребители-«невидимки»
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28.09.2021 16:11
Укринформ
Китай 28 сентября впервые продемонстрировал широкой публике свой истребитель-«невидимку» типа J-20, оснащенный двигателем отечественного производства.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.
Истребитель был представлен на авиашоу в городе Жухай на юге Китая.
На новых самолетах установлен двигатель WS-10, разработанный в ВВС Народной освободительной армии Китая. При этом в предыдущих версиях J-20 использовались российские двигатели.
Предполагается, что китайские истребители-«невидимки» должны стать конкурентами американских F-22.
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Впрочем, американские чиновники заявляют, что J-20 не могут составить конкуренцию истребителям из США. В частности, в 2016 году тогдашний начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что технология J-20 больше похожа на истребители типа F-117A, которые США представили в 1983 году, а в 2008 году их «отправили на пенсию».
Фото: 81.com
По материалам: Укринформ