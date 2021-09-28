Китай впервые показал истребители-«невидимки»

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28.09.2021 16:11

Укринформ

Китай 28 сентября впервые продемонстрировал широкой публике свой истребитель-«невидимку» типа J-20, оснащенный двигателем отечественного производства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Истребитель был представлен на авиашоу в городе Жухай на юге Китая.

На новых самолетах установлен двигатель WS-10, разработанный в ВВС Народной освободительной армии Китая. При этом в предыдущих версиях J-20 использовались российские двигатели.

Предполагается, что китайские истребители-«невидимки» должны стать конкурентами американских F-22.

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Впрочем, американские чиновники заявляют, что J-20 не могут составить конкуренцию истребителям из США. В частности, в 2016 году тогдашний начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что технология J-20 больше похожа на истребители типа F-117A, которые США представили в 1983 году, а в 2008 году их «отправили на пенсию».

Фото: 81.com

По материалам: Укринформ