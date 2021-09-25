ВОЗ рекомендует от коронавируса коктейль из антител для «нетяжелых» пациентов

ВОЗ рекомендует от коронавируса коктейль из антител для «нетяжелых» пациентов

24.09.2021 13:06

Укринформ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует коктейль из антител для лечения от COVID-19 пациентов в нетяжелом состоянии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Рекомендованный метод лечения предусматривает использование двух препаратов с антителами – касиривимаб и имдевимаб.

ВОЗ включила свою рекомендацию в обновленное руководство по лечению COVID-19, которое было опубликовано в пятницу.

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Результаты клинических испытаний показали, что такой метод лечения привел к сокращению периода выздоровления пациента и к снижению риска развития тяжелой формы заболевания, а также к устранению необходимости госпитализации по сравнению с обычным лечением.

Предыдущие рекомендации ВОЗ были для тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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Предоставление коктейлей из антител развивающимся странам, в которых свирепствует коронавирус, является проблемой, так как медицинские препараты дорогие, а поставки их ограничены, говорится в сообщении.

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ВОЗ просит производителя этих препаратов о помощи, включая возможность бесплатного предоставления.

Как сообщал Укринформ, по данным сайта Worldometer, в мире по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 231 397 264 случая коронавируса, в частности 4 742 761 летальный, выздоровели 208 082 102 человека.

По материалам: Укринформ