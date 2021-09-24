Технологии

Шведская компания Volvo сменила логотип

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Шведская компания Volvo сменила логотип

Шведская компания Volvo сменила логотип

Фото

24.09.2021 13:49

Укринформ

Шведская автомобилестроительная компания Volvo сменила логотип на более минималистичный.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Top Gear. 

Отмечается, что компания не выпускала никаких пресс-релизов и громких анонсов, а просто изменила изображение логотипа на глобальных сайтах и ​​в социальных сетях бренда.

Шведская компания Volvo сменила логотип

Новый логотип Volvo имеет минималистичный вид, а его дизайн соответствует принципу «меньше значит больше». Все элементы логотипа затемнили, а линии сделали тоньше. В то же время стрелка осталась на том же месте, но теперь разрывается вдоль основного кольца логотипа.

Шведская компания Volvo сменила логотип

Исчезла также объемная полоса по центру логотипа с названием марки, которое теперь пишется другим шрифтом черного цвета.

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Ожидается, что первая машина с обновленным логотипом появится в 2023 году.

Шведская компания Volvo сменила логотип

Фото: Volvo, drive.com.au

По материалам: Укринформ

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