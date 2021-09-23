В Стамбуле представили летающий электрокар

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23.09.2021 17:48

Укринформ

Летающий электрокар «Джезире» (Ceziri) разработки турецкой компании Baykar Makina представили на выставке аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы рассматриваем эту разработку как такую, которая в будущем может сделать каждого из нас пилотом… В настоящее время величайшей революцией массового производства в автомобильной промышленности является появление электромобилей, над чем сегодня работает и TOGG (разработчик первого турецкого электрокара — ред.). Революционным является и появление разумных автомобилей. Продвижение идет в направлении разумных летающих автомобилей, немало стартапов в мире работают над этим», — сказал на презентации технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

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По его словам, около 200 стартапов по всему миру заняты подобными проектами и на то, чтобы подобные машины получили широкое использование, необходимо как совершенствование технологий, так и повышение уровня безопасности водителей-пилотов. По его подсчетам на это потребуется не менее 5 лет.

Заявленные технические показатели Ceziri: эксплуатационная скорость — 100 км/ч, максимальная высота полета — 2000 м, время пребывания в воздухе (предварительное) — 1 ч., дальность полета — 70-80 км, время полной зарядки батареи — 1 ч., размеры — 3,7*4*1,9 м (ширина*длина*высота), взлет и посадка — вертикальные, максимальный взлетный вес — 259 кг. Летучий электрокар Ceziri имеет 8 электромоторов, три автономные компьютеризированные системы контроля полетов и систему поддержания полета, действующую на основе искусственного интеллекта.

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Как сообщал Укринформ, на выставке TEKNOFEST в Стамбуле компанией Baykar Makina представили беспилотник Akıncı турецкого производства, на котором стоят двигатели украинского производства. На открытии выставки этот БПЛА совершил демонстрационный полет совместно с управляемым пилотом на самолете Hürkuş производства турецкой авиационной компании TUSAŞ.

По материалам: Укринформ