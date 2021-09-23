Число киберинцидентов во время учений «Объединенные усилия-2021» выросло в разы — СНБО

Число киберинцидентов во время учений «Объединенные усилия-2021» выросло в разы — СНБО

Эксклюзив

23.09.2021 15:49

Укринформ

Во время стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия — 2021", которые проводятся 22-30 сентября, количество киберинцидентов в Украине выросло в разы.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, отвечая на вопрос, фиксируется ли увеличение кибератак в области безопасности и обороны во время стратегических учений "Объединенные усилия — 2021".

"Любые такие мероприятия всегда сопровождаются кибершпионажем и киберагрессией со стороны наших противников. В частности, это Российская Федерация и государства, поддерживающие ее политику. Это происходит всегда. Уровень выявленных киберинцидентов в такие периоды возрастает в разы», — сказал Демедюк и отметил, что такой же рост фиксируется и во время нынешних учений.

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Как сообщал Укринформ, в стратегических командно-штабных учениях ВСУ "Объединенные усилия — 2021" принимают участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Участниками учений "Объединенные усилия — 2021" также являются представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

17 сентября члены Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) проголосовали за допуск международных партнеров на территорию Украины для участия в стратегических командно-штабных учениях Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия — 2021".

По материалам: Укринформ