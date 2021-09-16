Первая гражданская космическая миссия Inspiration4 отправилась на орбиту

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16.09.2021 03:05

Укринформ

Американская компания SpaceX осуществила запуск миссии Inspiration4 — впервые в истории в космос отправился гражданский экипаж.

Об этом сообщает Укринформ.

Миссия Inspiration4 отправилась на орбиту на борту космического корабля Dragon. Запуск ракеты Falcon 9 с экипажем состоялся со стартового комплекса 39A Космического центра NASA во Флориде.

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

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Как ожидается, примерно через три дня экипаж Inspiration4 вернется на Землю — он должен приводниться у побережья Флориды.

Фото: SpaceX/Twitter

По материалам: Укринформ