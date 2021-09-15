SpaceX запустила в космос еще 51 спутник Starlink — теперь с лазерами

SpaceX запустила в космос еще 51 спутник Starlink — теперь с лазерами

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14.09.2021 11:14

Укринформ

Американская компания SpaceX 14 сентября провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту первую партию обновленной версии спутников в рамках проекта Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании в Твиттере.

«Подтвержден вывод 51 спутника Starlink», — говорится в посте.

Запуск состоялся в 06:55 утра по киевскому времени из космодрома Космических сил США на базе Ванденберг в Калифорнии.

Новые спутники оснащены лазерными линиями связи, что дает им возможность минимизировать потерю времени при передаче данных через наземные станции.

Начиная с мая 2019 года это уже 31-е выведение на орбиту группы интернет-спутников по проекту Starlink. Орбитальная группа SpaceX уже состоит из 1 738 космических аппаратов.

Как сообщал Укринформ, в июле SpaceX доставила на орбиту 88 спутников, среди которых три мини-спутника связи в рамках проекта Starlink.

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В целом SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а в дальнейшем довести их количество до 30 тысяч.

В среду, 15 сентября, SpaceX планирует запустить первую гражданскую космическую миссию Inspiration4. На орбиту отправятся бизнесмен и инициатор этой миссии Джаред Айзекмана, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски.

По материалам: Укринформ