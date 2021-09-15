Компания украинца Firefly в декабре планирует следующий запуск ракеты

15.09.2021 19:42

Укринформ

Американская компания Firefly Aerospace после неудачного полета легкой ракеты-носителя Alpha планирует осуществить следующий запуск уже в декабре текущего года.

Об этом сообщил во время онлайн-встречи с журналистами в среду владелец компании Максим Поляков.

По его словам, в данный момент специалисты компании проводят анализ проблем, после чего будет осуществлен следующий запуск.

"Нам надо отработать все ошибки, потому что второй и третий запуски будут чрезвычайно важными… В декабре будет следующий запуск. А дальше мы хотим запускать в год три-четыре ракеты", — сказал он.

В целом, добавил Поляков, в планах компании Firefly Aerospace после открытия еще одного завода в США — осуществлять до 24 запусков ракет в год.

"Когда завод во Флориде будет автоматизирован, то 24 ракеты в год — это максимум", — отметил он.

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При этом часть деталей для будущих ракет уже заготовлена с запасом на десять лет вперед, уточнил Поляков.

По его словам, Firefly Aerospace относится к нише компаний, которые отправляют в космос ракеты средней весовой категории, и которые являются сравнительно недорогими в производстве.

Поляков считает, что мощности компании позволят в будущем "откусить" 5-7% от космического рынка, который оценивается в триллион долларов.

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Он прогнозирует, что за пять лет новым компаниям будет все труднее попасть на мировой космический рынок из-за имеющейся системы государственного регулирования, специфики технологий и государственных заказов между коммерческими компаниями, которые жестко разделяются на десятилетия вперед.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе американская компания Firefly Aerospace, которая принадлежит украинцу Максиму Полякову, провела свой первый запуск легкой ракеты-носителя Alpha, однако уже после старта произошла внештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза.

Firefly Aerospace (ранее — Firefly Space Systems) — это частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, который перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

По материалам: Укринформ