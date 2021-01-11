Киевстар ввел цифровую графическую подпись на экране

11.01.2021 11:50

Укринформ

Национальный телекомоператор «Киевстар» ввел цифровую графическую подпись документов для обслуживания абонентов.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Киевстар первым среди телекомоператоров Украины внедрил для обслуживания абонентов цифровую графическую подпись документов. Теперь в фирменных магазинах Киевстар, а также в национальных и региональных мультибрендовых сетях электроники для подключения контрактной формы обслуживания используется цифровая графическая подпись на экране, что значительно упрощает и ускоряет процесс, а также является более экологичной», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что подключение абонентов Киевстар на контракт отныне занимает около 5 минут, так как не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов.

Цифровая графическая подпись – это собственноручно сделанная подпись физического лица на экране планшета, которая неразрывно связывается с договором и подтверждается квалифицированной электронной подписью оператора.

В пресс-службе объяснили, что такая опция стала возможной благодаря внедрению в работу в фирменных магазинах Киевстар и мультибрендовых сетях электроники нового приложения для обслуживания и продаж «Jet». Это приложение собственной разработки компании Киевстар для комфортного и быстрого обслуживания абонентов. Его функционал включает в себя самые популярные услуги и позволяет предоставлять их в несколько раз быстрее. Например, ранее на замену утраченной SIM-карты уходило 10 минут, а в приложении «Jet» – всего 1 минута. Замена SIM на USIM занимала в среднем 2 минуты, а с «Jet» – только 8 секунд.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ