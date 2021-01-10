WhatsApp будет передавать Facebook персональные данные пользователей

10.01.2021 00:56

Укринформ

Мессенджер WhatsApp сообщил пользователям, что будет передавать их персональные данные компании Facebook.

Об этом говорится в обновленном соглашении пользователя, передает Укринформ.

«Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой с ними делимся мы», – говорится в сообщении.

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Передавать WhatsApp может регистрационные данные аккаунта, в частности, номер телефона, данные о транзакциях, о взаимодействии с другими пользователями, информацию об устройстве, IP-адрес и тому подобное.

Пользователи должны согласиться на новое соглашение пользователя до 8 февраля, иначе WhatsApp просто прекратит у них работать.

Как ранее сообщало агентство, с 1 января мессенджер WhatsApp из-за нового апдейта прекратил работать на миллионах устаревших смартфонов и iPhone.

По материалам: Укринформ