В Китае создали морозоустойчивый поезд, разгоняющийся до 350 километров
В Китае создали морозоустойчивый поезд, разгоняющийся до 350 километров
08.01.2021 03:27
Укринформ
В Пекине представили первый поезд китайской разработки, способный разгоняться до 350 км/ч при температуре до 40 градусов ниже нуля.
Об этом сообщает Синьхуа, передает Укринформ.
"Новинка относится к морозоустойчивой модели скоростных подвижных составов семейства "Фусин", которая, как ожидается, будет курсировать по линии, связывающей Пекин с Харбином, административным центром провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая", – говорится в сообщении.
Разработчиком морозоустойчивого поезда выступает локомотивостроительная компания "Сыфан" из Циндао, которая входит в состав корпорации CRRC.
Как заявляет представитель компании Ся Сэнь, при экстремально низких температурах в распределительном шкафу поезда образовывается конденсированная вода, что влияет на безопасность эксплуатации.
Читайте также: В Китае представили грузовой поезд, разгоняющийся до 350 километров
Отмечается, что эту проблему решили благодаря покрытию каркаса распределительного шкафа микронным слоем пористого керамического материала, способного хранить конденсированную воду. А когда температура в вагоне повышается, вода естественным образом испаряется.
Кроме того, по данным агентства, тормозная система поезда имеет автоматическую функцию защиты от замерзания. При проектировании состава также широко применялись теплоизоляционные материалы.
Фото: russian.news.cn
По материалам: Укринформ