В Китае создали морозоустойчивый поезд, разгоняющийся до 350 километров

В Китае создали морозоустойчивый поезд, разгоняющийся до 350 километров

08.01.2021 03:27

Укринформ

В Пекине представили первый поезд китайской разработки, способный разгоняться до 350 км/ч при температуре до 40 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает Синьхуа, передает Укринформ.

"Новинка относится к морозоустойчивой модели скоростных подвижных составов семейства "Фусин", которая, как ожидается, будет курсировать по линии, связывающей Пекин с Харбином, административным центром провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая", – говорится в сообщении.

Разработчиком морозоустойчивого поезда выступает локомотивостроительная компания "Сыфан" из Циндао, которая входит в состав корпорации CRRC.

Как заявляет представитель компании Ся Сэнь, при экстремально низких температурах в распределительном шкафу поезда образовывается конденсированная вода, что влияет на безопасность эксплуатации.

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Отмечается, что эту проблему решили благодаря покрытию каркаса распределительного шкафа микронным слоем пористого керамического материала, способного хранить конденсированную воду. А когда температура в вагоне повышается, вода естественным образом испаряется.

Кроме того, по данным агентства, тормозная система поезда имеет автоматическую функцию защиты от замерзания. При проектировании состава также широко применялись теплоизоляционные материалы.

Фото: russian.news.cn

По материалам: Укринформ