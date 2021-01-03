В Швейцарии показали прототип городского аэротакси с вертикальным взлетом

В Швейцарии показали прототип городского аэротакси с вертикальным взлетом

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03.01.2021 11:54

Укринформ

Швейцарская компания Manta Aircraft подготовила к испытаниям прототип двухместного аэротакси — винтового конвертоплана.

Об этом сообщает New Atlas.

Пока что Manta Aircraft создала прототип двухместного аэротакси в масштабе 1:3 (реальный аппарат должен быть в три раза больше).

В Швейцарии испытывают прототип городского аэротакси / Фото: Manta Aircraft

Летательные аппараты ANN1 и ANN2 представляют собой одноместную и двухместную версии одного и того же планера – самолета с углеродным композитным корпусом с небольшим V-образным хвостом, большим обратным крылом сзади и меньшим крылом спереди.

Движение вперед обеспечивается четырьмя электрическими вентиляторами, подвешенными под передним краем заднего крыла, и для операций вертикального взлета и посадки они могут наклоняться вверх.

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В Manta Aircraft планируют, что планер будет проходить до 600 км, а крейсерская скорость будет достигать 300 км в час.

Как сообщал Укринформ, американская компания Aevum представила гигантский дрон Ravn X, который во время полета сможет запускать спутники на орбиту.

По материалам: Укринформ