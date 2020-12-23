В Telegram появились голосовые чаты на тысячи участников

23.12.2020 13:28

Укринформ

Администрация мессенджера Telegram сообщила о запуске голосовых чатов в группах, в которых одновременно могут общаться тысячи участников.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в блоге компании.

«Сегодня, в двенадцатом обновлении Telegram за 2020 год, мы представляем голосовые чаты — аудиоконференции нового типа, к которым участники группы могут подключаться в любой момент», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской. Также в группе будет сразу отображаться, кто из участников в данный момент говорит в чате.

«В любой момент можно приглашать в голосовой чат других участников, с которыми хотелось бы поговорить. Голосовые чаты подойдут как для дружеских бесед, учебных занятий или рабочих встреч, так и для массовых мероприятий, фестивалей или конференций — ведь к каждому чату могут одновременно подключиться тысячи участников», – отмечается в сообщении.

Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто.

В Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате. Это сочетание будет работать даже из других программ на компьютере пользователя.

Чтобы запустить голосовой чат, нужно иметь права администратора группы. В профиле группы нужно выбрать «Еще» (или три точки в столбик ⋮), после чего нажать «Голосовой чат».

Также отмечается, что Siri теперь может зачитывать новые сообщения из Telegram прямо в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить Зачитывать сообщения в разделе «Оповещения».

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В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений. А в голосовых чатах крупных сообществ могут завязаться неожиданные знакомства.

Как сообщал Укринформ, со следующего года мессенджер Telegram начнет монетизироваться за счет дополнительных платных функций.

По материалам: Укринформ