США могут компенсировать Украине отказ от сотрудничества с Huawei
США могут компенсировать Украине отказ от сотрудничества с Huawei
22.12.2020 23:42
Укринформ
Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.
Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крач, передает Укринформ.
«Почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные… Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития – ред.) может покрыть разницу в цене», – сказал Крач во время онлайн-брифинга.
Отмечается, что стоимость оборудования компании Huawei для Украины была существенно занижена по сравнению с конкурентами. В то же время, по оценкам экспертов, Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.
Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере выразил поддержку принципам инициативы США «Чистая сеть».
Із заступником держсекретаря #США Кітом Крачем обговорили 🇺🇦-🇺🇸 співпрацю у сприянні безпечному Інтернету для наших громадян та компаній. #Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 22, 2020
В этой инициативе участвуют государства и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой национальных интересов и конфиденциальности данных граждан от агрессивного вмешательства извне.
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Как сообщалось, на рассмотрении в Конгрессе США находится законопроект, который предусматривает финансирование и другую поддержку развития инфраструктуры 5G европейским союзникам для противодействия злонамеренному воздействию со стороны КНР.
По материалам: Укринформ