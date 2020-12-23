США могут компенсировать Украине отказ от сотрудничества с Huawei

США могут компенсировать Украине отказ от сотрудничества с Huawei

22.12.2020 23:42

Укринформ

Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.

Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крач, передает Укринформ.

«Почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные… Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития – ред.) может покрыть разницу в цене», – сказал Крач во время онлайн-брифинга.

Отмечается, что стоимость оборудования компании Huawei для Украины была существенно занижена по сравнению с конкурентами. В то же время, по оценкам экспертов, Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере выразил поддержку принципам инициативы США «Чистая сеть».

Із заступником держсекретаря #США Кітом Крачем обговорили 🇺🇦-🇺🇸 співпрацю у сприянні безпечному Інтернету для наших громадян та компаній. #Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 22, 2020

В этой инициативе участвуют государства и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой национальных интересов и конфиденциальности данных граждан от агрессивного вмешательства извне.

Читайте также: Google заблокировала смартфонам Huawei доступ к собственным продуктам

Как сообщалось, на рассмотрении в Конгрессе США находится законопроект, который предусматривает финансирование и другую поддержку развития инфраструктуры 5G европейским союзникам для противодействия злонамеренному воздействию со стороны КНР.

По материалам: Укринформ