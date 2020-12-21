Как Сатурн и Юпитер образуют «Вифлеемскую звезду»

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21.12.2020 17:29

Укринформ

Сатурн и Юпитер 21 декабря подошли на ночном небосклоне друг к другу настолько близко, что с точки зрения земного наблюдателя будут выглядеть одной яркой звездой.

Трансляцию можно смотреть тут.

Визуальное "слияние" Юпитера и Сатурна состоится именно в самую длинную ночь года, и при ясной погоде его можно наблюдать у линии горизонта в юго-западной части неба.

Это редкое явление в 2020 году – особое по двум причинам.

Во-первых, так близко эти две планеты в последний раз сходились примерно 800 лет назад, больше такого при нашей жизни не произойдет.

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Во-вторых, тот факт, что их соединение произойдет 21 декабря, в день зимнего солнцестояния – как раз накануне западного Рождества – породило теории о том, что, возможно, именно соединение Юпитера и Сатурна описанное в Новом завете как Вифлеемская звезда сошедшей около 2000 лет назад и стала предвестником рождения Иисуса Христа.

По материалам: Укринформ