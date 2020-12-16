Facebook использует искусственный интеллект для упрощения длинных текстов – СМИ

16.12.2020 16:48

Укринформ

Компания Facebook разрабатывает инструмент, с помощью которого будет происходить резюмирование длинных статей в СМИ для того, чтобы пользователям не пришлось их читать.

Как передает Укринформ, об этом компания заявила на закрытой встрече со своими работниками, аудиозапись с которой получило в свое распоряжение издание BuzzFeed.

Во время встречи руководитель технологического направления Facebook Майк Шрьопфер рассказал о внедрении в компании технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, компания разрабатывает инструмент «TLDR», что расшифровывается как «Too Long Did not Read» (Слишком долго, не читал). Инструмент с помощью ИИ будет обобщать длинные статьи, чтобы пользователи не тратили на них время. Вероятно, «TLDR» также будет создавать аудиоверсию статьи и может быть голосовым помощником.

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Среди других анонсированных проектов компании – нейронный сенсор, который сможет считывать команды людей просто с их мозга и прочее.

«Мы должны развиваться ответственно, чтобы завоевать доверие и право на дальнейшее развитие. Мы обязательно должны подать это правильно, чтобы люди во всем мире могли воспользоваться этими замечательными технологиями … и не чувствовали их негативное влияние», – сказал Шрьопфер.

В компании пока не прокомментировали данную информацию.

По материалам: Укринформ