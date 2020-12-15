Amazon представила первое роботакси

15.12.2020 12:40

Укринформ

Компания Amazon завершила создание первого автомобиля от стартап-компании Zoox, который может ездить без водителя в городских условиях.

Компания Amazon завершила создание первого автомобиля от стартап-компании Zoox, который может ездить без водителя в городских условиях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Engadget.

Автомобиль длиной 3,63 м может ездить в разные стороны, то есть не имеет «передней» или «задней» части. Она больше похожа на вагонетку, чем на машину в общепринятом понимании: вместо руля и стандартных сидений внутри автомобиля размещены четыре места для сидения – по два с обеих сторон.

Несмотря на компактные размеры, роботакси может развивать скорость до 120 км в час. Авто питается от двух аккумуляторных батарей, которые обеспечивают примерно 16 часов работы без подзарядки.

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Машина оснащена системой подушек безопасности специально для двунаправленного движения. Камера и радиолокационная система обеспечивают 270-градусное поле зрения со всех четырех углов роботакси, что повышает диапазон видимости дороги.

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Zoox заявила, что уже испытывает роботакси в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити, штат Калифорния. Компания имеет целью запустить услугу езды на базе приложений Uber и Lyft, но не планирует коммерческого запуска роботакси в 2021 году.

Фото: Zoox

По материалам: Укринформ