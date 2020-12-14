«Космическая реклама»: стала известна цена объявлений на небе

14.12.2020 20:33

Укринформ

В Avant Space сообщили, что для желающих разместить рекламу на звездном небе эта услуга обойдется в 10 миллионов долларов.

Как передает Укринформ, об этом пишет 4pda.

По словам основателя компании, такая высокая цена обусловлена особыми условиями для первого клиента, а также необходимостью финансовых вливаний, без которых реализация проекта невозможна.

«По сути, это инвестиция, которая покрывает стоимость самих спутников, минимум их нужно 20. Кроме существенной скидки и гигантского охвата аудитории, первый клиент станет участником эксклюзивного контракта, который предусматривает размещение на орбите на целый год", – цитирует представителя Avant Space ресурс 24 Техно.

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Для отображения объявлений в рамках проекта "Созвездие" будут использоваться микроспутники, оснащенные специальными лазерами для проекции указанного изображения. Сообщается, что такое искусственное созвездие станет одним из самых ярких на звездном небе. Дополнительно указывается, что реклама будет отображаться лишь над крупными мегаполисами, поэтому это никак не помешает астрономам изучать звезды и другие космические объекты.

О сроках готовности системы к использованию пока ничего не сообщается.

фото иллюстративное

По материалам: Укринформ