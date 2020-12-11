В Нидерландах создали имплант, позволяющий «видеть» без глаз

10.12.2020 09:33

Укринформ

Исследователи из Нидерландского института нейронаук создали имплант, который позволяет транслировать изображение в мозг.

Как передает Укринформ, исследование опубликовали в журнале Science.

Устройство успешно проверили на двух обезьянах.

После внедрения устройства животные смогли "видеть" без глаз. Ученые утверждают, что впервые достигли столь высокой четкости изображения, не касаясь сетчатки глаза.

Для этого исследователи подключили множество электродов длиной 1,5 миллиметра прямо к зрительной коре мозга обезьян. Те должны были определять фигуры из точек без использования зрения. Для этого их заранее натренировали выполнять простейшие задачи. После внедрения импланта макаки корректно распознали формы 16 букв, которые передали им в мозг с помощью устройства, цитирует статью 24 Техно.

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Попытки восстановить зрение с помощью имплантов делали и раньше – их вживляли в сетчатку глаза. Однако этот способ не сработает для людей с поврежденным зрительными нервами.

Метод нидерландских ученых позволяет обойти первичные стадии обработки изображения в глазу и зрительном нерве. Исследователи надеются таким образом восстанавливать зрение у людей с врожденной или приобретенной слепотой при условии, что зрительная кора их мозга осталась невредимой.

Возможности имплантов пока далеки от обычного человеческого зрения. Устройства могут обеспечить разрешение в тысячу пикселей, тогда как глаз может различать миллионы отдельных пикселей.

По материалам: Укринформ