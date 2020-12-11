SpaceX отменила запуск спутника за полминуты до старта

11.12.2020 21:47

Укринформ

В SpaceX отменили запуск ракеты Falcon 9, который планировался в пятницу для вывода на геостационарную орбиту американского спутника радиовещания Sirius SXM-7: соответствующее решение было принято за полминуты до старта.

Как передает Укринформ, об этом SpaceX сообщила на своей странице в Твиттере.

«Отказались от попытки сегодняшнего запуска, чтобы осуществить дополнительные проверки наземной системы; команды закончат работу не раньше воскресенья, 13 декабря, перед следующей попыткой запуска SXM-7», – говорится в сообщении.

Причины отмены запуска не называются.

Запуск планировалось осуществить в 12:55 по времени Восточного побережья США (в 20:55 по киевскому времени) с 40-го стартового комплекса авиабазы ​​США на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Как известно, задачей спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает 7 тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет. Он дополнит группу спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. Сейчас она состоит из 5 аппаратов на геостационарной орбите на высоте около 35,8 тыс. км.

По материалам: Укринформ