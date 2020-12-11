Facebook через суд могут заставить продать Instagram и WhatsApp

Facebook через суд могут заставить продать Instagram и WhatsApp

10.12.2020 09:05

Укринформ

Facebook Inc может быть вынуждена продать свои ценные активы WhatsApp и Instagram после того, как Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компанию обвиняют в скупке конкурентов, уделяя особое внимание предыдущим приобретениям – приложению для обмена фотографиями Instagram за $1 миллиард в 2012 году и приложению для обмена сообщениями WhatsApp за $19 миллиардов в 2014 году.

«В течение почти десяти лет Facebook использовал свое господство и монопольную власть, чтобы уничтожить более мелких соперников, подавить конкуренцию, и все это за счет обычных пользователей», – сказала генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс от имени коалиции 46 штатов.

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В то же время штаты Колумбия и Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Южная Дакота в иске участия не принимали.

Как сообщалось, в июле 2019 года американская власть начала масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений ими антимонопольного законодательства.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ