Китай запустил два спутника для наблюдения за гравитационными волнами

Китай запустил два спутника для наблюдения за гравитационными волнами

10.12.2020 09:11

Укринформ

В четверг утром Китай успешно запустил и вывел на заданную орбиту два спутника для наблюдения за гравитационными волнами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Эти два спутника, которые являются частью миссии панорамного наблюдения за высокоэнергетическими электромагнитными аналогами гравитационных волн (GECAM), были запущены с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-11 в 04:14 по пекинскому времени.

Этот полет ракеты-носителя серии "Чанчжэн" стал уже 355-м по счету.

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Цель миссии GECAM – зондирование высокоэнергетических небесных явлений: гравитационных гамма-всплесков, высокоэнергетических излучений быстрых радиовсплесков, специальных гамма-всплесков и магнитных всплесков, а также изучение нейтронных звезд, черных дыр и других компактных объектов и процессов их слияния.

Кроме того, миссия GECAM будет использоваться для обнаружения высокоэнергетических излучений в космосе, таких как солнечные вспышки, земные гамма-всплески и электронные лучи, благодаря чему ученые получат данные для дальнейших научных наблюдений.

Реализацией проекта GECAM занимается Академия наук Китая. Ракета-носитель Чанчжэн-11 была разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ