Панда-продавец: Huawei открыл первый магазин с виртуальным помощником

Панда-продавец: Huawei открыл первый магазин с виртуальным помощником

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08.12.2020 14:17

Укринформ

Компания Huawei открыла в китайском городе Чэнду магазин с виртуальным помощником AR Panda, которого посетители могут увидеть с помощью смартфона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Huawei Central.

Отмечается, что AR Panda может "работать" продавцом, представляя различные товары Huawei, и проводить клиентов по магазину.

В магазине клиенты также могут испытать новые продукты для "умного дома", среди которых очистители воздуха, шкафы для обуви и другие приборы.

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Как сообщал Укринформ, японская компания Panasonic в феврале начнет близ Токио тестирование доставки продуктов автономными роботами на фоне пандемии коронавируса.

Фото: www.huaweicentral.com

По материалам: Укринформ