Панда-продавец: Huawei открыл первый магазин с виртуальным помощником
Панда-продавец: Huawei открыл первый магазин с виртуальным помощником
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08.12.2020 14:17
Укринформ
Компания Huawei открыла в китайском городе Чэнду магазин с виртуальным помощником AR Panda, которого посетители могут увидеть с помощью смартфона.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Huawei Central.
Отмечается, что AR Panda может "работать" продавцом, представляя различные товары Huawei, и проводить клиентов по магазину.
В магазине клиенты также могут испытать новые продукты для "умного дома", среди которых очистители воздуха, шкафы для обуви и другие приборы.
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Как сообщал Укринформ, японская компания Panasonic в феврале начнет близ Токио тестирование доставки продуктов автономными роботами на фоне пандемии коронавируса.
Фото: www.huaweicentral.com
По материалам: Укринформ