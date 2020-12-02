Технологии

WhatsApp обновил мессенджер

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

WhatsApp обновил мессенджер

WhatsApp обновил мессенджер

01.12.2020 15:14

Укринформ

Мессенджер WhatsApp обновил свое приложение, добавив несколько интересных функций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал 9to5mac.

Отныне пользователи смогут менять «обои» в каждом чате, и не только в обычном режиме, но и в режиме «темноты».

Также пользователи мессенджера смогут менять «обои» для каждого контакта отдельно, чтобы таким образом помнить, с кем они общаются, и сделать свой опыт общения более персональным.

WhatsApp обновил мессенджер

Среди прочего, WhatsApp упростил процедуру поиска новых стикеров и сделал ее более удобной для пользователей.

Отмечается, что обновленное приложение уже доступно.

Читайте также: WhatsApp планирует ввести функцию распознавания лиц

Как сообщал Укринформ, в начале ноября мессенджер WhatsApp разработал функцию, которая позволяет «самоудаление» сообщений через определенный период времени.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Хорватия закрыла границы для иностранцев

Хорватия закрыла границы для иностранцев

45 минут ago
Photo of Курс быстро рос, но потом частично откатился: что происходит с долларом

Курс быстро рос, но потом частично откатился: что происходит с долларом

1 час ago
Photo of Восемь лет дисквалификации: испанского теннисиста наказали за участие в договорных матчах

Восемь лет дисквалификации: испанского теннисиста наказали за участие в договорных матчах

2 часа ago
Photo of Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником

Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button