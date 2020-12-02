WhatsApp обновил мессенджер

01.12.2020 15:14

Укринформ

Мессенджер WhatsApp обновил свое приложение, добавив несколько интересных функций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал 9to5mac.

Отныне пользователи смогут менять «обои» в каждом чате, и не только в обычном режиме, но и в режиме «темноты».

Также пользователи мессенджера смогут менять «обои» для каждого контакта отдельно, чтобы таким образом помнить, с кем они общаются, и сделать свой опыт общения более персональным.

Среди прочего, WhatsApp упростил процедуру поиска новых стикеров и сделал ее более удобной для пользователей.

Отмечается, что обновленное приложение уже доступно.

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Как сообщал Укринформ, в начале ноября мессенджер WhatsApp разработал функцию, которая позволяет «самоудаление» сообщений через определенный период времени.

По материалам: Укринформ