«Скачки» радиации в Чернобыльской зоне: как ложной тревоги можно было избежать

Аналитика

26.11.2020 23:20

Укринформ

Недостаток коммуникации ответственных органов с обществом стал главной причиной паники вокруг сообщений о «скачках радиационного фона» 25 ноября

Поздно вечером 25 ноября в соцсети Фейсбук экоактивисты общественной организации Save Dnipro опубликовали информацию о всплеске радиации в Чернобыльской зоне, которая тут же вызвала панику и заставила изрядно понервничать многих украинцев. Утром 26 ноября во Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения заявили, что ничего страшного не произошло, а всплеск был вызван плановой проверкой датчиков. Сейчас они работают в нормальном режиме, а радиационный фон – в норме.

Выясняем, как возникла такая ситуация. И должны начать с предыстории.

ЗАГРУЗКА ПЕРВОЙ ПАРТИИ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ИЗ ЧАЭС ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ НА ХОЯТ-2

ЧАЭС еще 14 лет после роковой аварии 26 апреля 1986 года продолжала производить электроэнергию. 19 марта 2000 г. последний рабочий энергоблок ЧАЭС был остановлено по решению Кабмина. С тех пор все использованное ядерное топливо, а это примерно 21 тысяча топливных сборок, остаются во временном хранилище «мокрого типа» – в так называемых бассейнах выдержки ХОЯТ-1 (хранилища отработанного ядерного топлива). Но использовать ХОЯТ-1 длительное время невозможно (последний раз срок его эксплуатации продлили до 2028 года. – Ред.) – нужны другие технологии.

В 2019 году на средства ЕБРР и «руками» американской компании Holtec было построено новое, гораздо современнее хранилище ядерного топлива ХОЯТ-2.

Справка: ХОЯТ-2 – это специализированное предприятие, состоящее из двух частей. В первую специальным поездом доставляют топливные сборки. Здесь их разбирают, и содержащую ядерное топливо часть, длина которой более 6 метров, режут пополам – чтобы было удобнее хранить. Вторая часть ХОЯТ-2 – это само место хранения отработанного ядерного топлива. Это два ряда из 236 бетонных секций огромного размера вдоль железнодорожного полотна. Сюда на железнодорожной платформе в специальных капсулах будет «приезжать» отработанное ядерное топливо, уже готовое к хранению.

На ХОЯТ-2 начали загружать первую партию отработанного ядерного топлива с ЧАЭС

Так вот… Неделю назад, 18 ноября, на ХОЯТ-2 начали загружать первую партию отработанного ядерного топлива с ЧАЭС. Речь идет о более чем 90 топливных сборках общим весом около 20 тонн, которые были сняты с первого, второго и третьего энергоблоков ЧАЭС. Их (эти сборки) в ХОЯТ-2 будут высушивать, разделять, собирать в защитные пеналы и загружать на длительное хранение. В администрации ГСП «Чернобыльская АЭС» прогнозируют, что в течение 10 лет все 21 тысячу стержней с ядерным топливом положат на 100-летнее хранение.

ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ АКТИВИСТОВ

Именно в это время – 17-18 ноября – отдельные датчики в Чернобыльской зоне начали фиксировать значительные скачки радиационного фона. В частности, как сообщили в общественной организации Save Dnipro, 17 ноября возле нового хранилища ХОЯТ-2 показатели достигли 124 000 нЗв/час – это в 600 раз больше стандартных для этой местности 210 нЗв/час. 18 ноября на соседней станции датчики зафиксировали 62400 нЗв/час, что почти в 300 раз выше обычного значения.

Также экоактивисты отметили, что радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз почти на всех измерительных постах не только в зоне отчуждения, но и вне ее. Так, в селе Горностайполь радиация достигла 87620 нЗв/час – в 876 раз больше допустимого. Поэтому экологи начали строить собственные предположения, почему так произошло: либо следствие первого в истории захоронения топлива с Чернобыльской АЭС, либо следы работы черных собирателей металлолома / лесорубов, которые промышляют на зараженных территориях.

«Первое, что пришло нам в голову – повышение вызвано именно этой перегрузкой отработанного ядерного топлива в новое хранилище ХОЯТ-2, но по утверждениям специалистов, с которыми мы успели проконсультироваться, такое загрязнение от перемещения топлива невозможно. Мол, топливо, которое официально готовят на захоронение, тщательно закупоривают в контейнерах, защищающих от радиации», – сообщили активисты. Но скачки радиации в зоне так и не закончились. 19 ноября на станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач, которые расположены недалеко от Чернобыля, фиксировались превышения до 3.5 тысяч нЗв/час. Интересно, что датчики находятся у дорог, а превышение фиксировались поочередно (с разницей примерно в час), что-то транспортировался и повышало радиационный фон в этих местах. Специалисты в сфере радиационной безопасности предположили, что из зоны что-то вывозили. Например – радиационно опасный металл или дерево (в зоне постоянно ловят каких-нибудь «бизнес-туристов». – Ред.)».

Еще одна – третья версия – возможный сбой мониторингового оборудования. «Но не одновременно же на всех пунктах наблюдения, да еще в период работ с отработанным ядерным топливом», – добавили экологи.

Поэтому 25 ноября активисты Save Dnipro призвали разобраться в ситуации Президента, Кабмин, СНБО, Министерство окружающей среды и администрацию зоны отчуждения, опубликовав упомянутое выше обращение в Фейсбук.

КАК «РАДИАЦИОННЫЕ СКАЧКИ» ОБЪЯСНИЛИ В ГОСАГЕНТСТВЕ

Заместитель председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Максим Шевчук заверил, что радиационное положение в Зоне отчуждения не менялось, а повышение показателей, которые фиксировались общественными организациями, вызвано ежегодной поверкой датчиков уровня радиации.



Максим Шевчук

«Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) – системы радиационной безопасности, которая создается вокруг радиационно опасных объектов и радиационно опасных территорий. АСКРО ведет круглосуточный сбор, обработку информации о радиационном состоянии на территории зоны отчуждения для своевременного выявления превышений. Это открытая информация, ничего от общества не скрывается. Но для того, чтобы система работала корректно, ежегодно происходит стандартизирована плановая поверка датчиков сотрудниками государственного специализированного предприятия «Экоцентр». Эти поверки происходят с 1988 года », – сказал Шевчук.

Поверка происходит следующим образом: приборы забирают с места их расположения в специальное помещение, где с ними проводят необходимые манипуляции, например, – к прибору намеренно преподносят образцы радиоактивных веществ и смотрят – как электроника реагирует. В это время онлайн-карты измерения радиации могут показывать фантастические цифры, так как пункты измерения на них остаются активными, хотя сами аппараты находятся в лаборатории.

«Никаких аварий или катастроф в зоне не было. Радиационный фон – нормальный для Зоны отчуждения », – сказал Шевчук.

Гендиректор ДСП «Экоцентр» Сергей Киреев пообещал оперативно предоставлять населению информацию и предупреждать о предстоящих проверках заранее. Кроме того, он заявил, что предприятие будет маркировать те приборы, которые проходят поверку, чтобы люди, просматривая интерактивные карты, об этом знали.

Работы по поверке продолжатся, поэтому повышение показателей еще некоторое время будет фиксироваться. Ожидается, что такие работы продолжатся через неделю.

В СУХОМ ОСТАТКЕ: НАДО КОММУНИЦИРОВАТЬ ВОВРЕМЯ, ОТКРЫТО И В ПОЛНОЙ МЕРЕ

Безусловно, за оперативность «дезактивации» слухов следует отдать должное Госагентству по управлению Зоной отчуждения, но… Для того, чтобы в будущем больше не возникало подобных ситуаций, важно регулярно и доступно объяснять людям, что на самом деле происходит. Тем более, когда речь идет о Чернобыле. И если проводятся регламентные работы, то об этом нужно сообщать заранее, а не так, как сейчас, когда в течение недели датчики государственного мониторинга фиксируют тысячекратные скачки радиации, люди паникуют, а Агентство, словно язык прикусило.



Артем Романюков

«Проводить такие тесты, не предупредив об этом страну, и особенно во время таких исторических событий, как перегрузка отработанного топлива, очень безответственно. На брифинге Агентства 26 ноября мы подняли этот вопрос, и нас заверили, что отныне информирование будет организовано. Мы со своей стороны предложили Агентству маркировать датчики, которые находятся на поверке, на сайте», – рассказал Укринформу активист Save Dnipro Артем Романюков.

Он говорит, что кризисная коммуникация отдельных представителей государственных органов по мониторингу зоны, вечером 25-го и ночью была на очень низком уровне. Вместо какого-либо объяснения ситуации, должностные лица все отрицали. (На ФБ-странице разгорелась целое противостояние: одни комментаторы обвиняли экоактивистов в распространении непроверенной информации, другие же, наоборот, поддерживали, указывая на «проколы» с коммуникацией. – Авт.). «Утром, к счастью, это изменилось, и коммуникация Агентства с нами уже была, на мой взгляд, вполне приемлемой – они поблагодарили нас за внимательность и заверили, что будут приняты меры для избежания подобных вещей в будущем», – говорит активист. И добавляет: «Благодаря брифингу стало понятно, что на поверке одновременно находилось 11 датчиков при общем количестве около 50». По его мнению, это создает опасность, ведь на несколько дней цели коридоры в зоне отчуждения остаются без радиационного надзора. «Возможно, есть смысл изменить регламент поверок (если он есть) и одновременно поверять не более 1-2 устройств», – резюмировал Романюков.

Мирослав Лискович, Киев

По материалам: Укринформ