Марсоход NASA прислал на Землю записанный им в космосе звук

Марсоход NASA прислал на Землю записанный им в космосе звук

Аудио

20.11.2020 04:31

Укринформ

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля 2021 осуществит посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в NASA.

Запись была сделана с целью проверить системы аппарата. "Наша система работает и готова попробовать записать звук приземления на Марс", – сообщили в космическом агентстве. Нынешняя звукозапись с микрофона на борту – это вибрации механизмов самого марсохода.

NASA · Perseverance Rover's Interplanetary Sounds

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Напомним Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу. Согласно онлайн-данным NASA, на данный момент скорость аппарата составляет 92 550 кv/ч относительно Солнца.

По материалам: Укринформ