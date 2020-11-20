Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти

59b126f027ad0964afc6c03462d9aede.jpeg” alt=”Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти” width=”100%” />

Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти

20.11.2020 13:16

Укринформ

Технический директор компании Facebook Майк Шрупфер заявил, что специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта находит 94,7% контента с риторикой ненависти, который удаляется с платформы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

По словам Шрупфера, в прошлом году такой показатель составлял 80,5%, а в 2017 году вообще лишь 24%.

Отмечается, что в социальных сетях, подвергшихся изрядной критике из-за недостаточной активности по удалению контента с языком ненависти, уже работают тысячи модераторов, которые находят такую ​​информацию в виде постов, фото и видео на платформах.

Однако самих людей недостаточно, и технические гиганты все больше полагаются на искусственный интеллект, благодаря которому алгоритмы по поиску языка ненависти автоматически совершенствуются.

Читайте также: Искусственный интеллект насчитал более 100 симптомов коронавируса

«Поскольку миллиарды людей используют наши платформы, мы полагаемся на ИИ для улучшения нашей работы по просмотру контента и автоматизации решений (по удалению содержания – ред.), когда это возможно. Наша цель состоит в том, чтобы быстро и точно выявлять высказывания ненависти, дезинформацию и другие формы содержания, что нарушает нашу политику в каждом языке и для каждой общины в мире», – отметил Шрупфер.

По материалам: Укринформ