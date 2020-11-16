SpaceX отправила астронавтов на МКС
SpaceX отправила астронавтов на МКС
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16.11.2020 02:31
Укринформ
Компания SpaceX и космическое агентство NASA осуществили запуск ракеты Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС.
Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт SpaceX.
Запуск состоялся со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB
— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
Как ожидается, астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и специалист миссии Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи проведут на МКС шесть месяцев.
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Они будут заниматься научными исследованиями, включающими, в частности, изучение влияния космических условий на растения и на организм человека.
Crew-1 – первый из трех запланированных рейсов Dragon течение 2020-го и 2021 года.
По материалам: Укринформ