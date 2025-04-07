Які вправи прибирають жир з ніг: експерти поділилися своєю думкою

Питання накопичення жиру в нижній частині тіла, зокрема в ділянці стегон та литок, залишається актуальним не лише серед осіб, що займаються фітнесом, але й у наукових колах, де триває активне вивчення метаболічних механізмів розподілу жирової тканини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Останні дослідження, проведені Європейською асоціацією спортивної науки, підтвердили, що популярна ідея «точкового спалювання жиру», зокрема в області ніг, не має наукового обґрунтування.

У реальності організм розподіляє жир системно, реагуючи на загальний енергетичний баланс. У процесі корекції контурів тіла ефективність досягається лише за умови поєднання фізичної активності з дефіцитом калорій.

Більше того, саме інтенсивність рухової активності, її регулярність і варіативність визначають кінцевий результат, а не фокусування на певній групі м’язів. У цьому контексті особливо важливо створити метаболічний стимул для організму, що активує загальне жироспалювання, а не лише впливає на мускулатуру ніг.

Сучасні спортивні методики відходять від класичного підходу фіксованого тренінгу на користь гібридних схем, які поєднують силове навантаження, аеробні навички та інтервальну динаміку. Додатково зростає значення відновлювальних процесів, включаючи повноцінний сон і гормональний баланс — саме ці чинники часто залишаються поза увагою, проте суттєво впливають на процес ліполізу.

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