Кличко міг стати суперником Дюбуа: що завадило

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Daily Mail.

Поєдинок планували провести 22 лютого 2025 року в аравійському Ер-Ріяді. Команди боксерів вели переговори і українець розглядався, як цілком реальний опонент у першому захисті Дюбуа титулу чемпіона світу за версією IBF.

Проте промоутери першого великого бійцівського вечора 2025 року в столиці Саудівської Аравії змінили своє рішення після поєдинку Майка Тайсона проти Джейка Пола.

Варто зауважити, що 48-річний Володимир Кличко на десять років молодший за Тайсона, та й не виступав він трохи менше восьми років, на відміну від «Залізного Майка», перерва якого склала 19 років. Крім того відомо, що українець підтримує оптимальну фізичну форму.

Зваживши всі «за» та «проти», промоутери вирішили, що українець не зможе провести повноцінний 12-раундовий поєдинок проти 27-річного Дюбуа. Отже Кличка остаточно викреслили зі списку можливих опонентів британця. Тому переговори були завершені на цьому тижні.

Тим не менш, британські ЗМІ пишуть, що появла Володимира Кличка на рингу в рамках іншого боксерського шоу цілком реальне. Він прагне стати найстаршим чемпіоном світу в історії. Цей рекорд наразі залишається за Джорджем Форманом, якому було 46 років і 169 днів, коли він остаточно завершив кар’єру 8 червня 1995-го, володіючи титулом чемпіона світу за версією IBF.

Раніше ПЛ писала про те, що Усик заявив про бажання йти в політику.