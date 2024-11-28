Кличко міг стати суперником Дюбуа: що завадило
Колишній чемпіон світу за версіями WBO, IBF та WBA Володимир Кличко розглядав можливість повернутися на ринг у чемпіонському поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Daily Mail.
Поєдинок планували провести 22 лютого 2025 року в аравійському Ер-Ріяді. Команди боксерів вели переговори і українець розглядався, як цілком реальний опонент у першому захисті Дюбуа титулу чемпіона світу за версією IBF.
Проте промоутери першого великого бійцівського вечора 2025 року в столиці Саудівської Аравії змінили своє рішення після поєдинку Майка Тайсона проти Джейка Пола.
Варто зауважити, що 48-річний Володимир Кличко на десять років молодший за Тайсона, та й не виступав він трохи менше восьми років, на відміну від «Залізного Майка», перерва якого склала 19 років. Крім того відомо, що українець підтримує оптимальну фізичну форму.
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Зваживши всі «за» та «проти», промоутери вирішили, що українець не зможе провести повноцінний 12-раундовий поєдинок проти 27-річного Дюбуа. Отже Кличка остаточно викреслили зі списку можливих опонентів британця. Тому переговори були завершені на цьому тижні.
Тим не менш, британські ЗМІ пишуть, що появла Володимира Кличка на рингу в рамках іншого боксерського шоу цілком реальне. Він прагне стати найстаршим чемпіоном світу в історії. Цей рекорд наразі залишається за Джорджем Форманом, якому було 46 років і 169 днів, коли він остаточно завершив кар’єру 8 червня 1995-го, володіючи титулом чемпіона світу за версією IBF.
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