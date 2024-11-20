Албанія — Україна: з яким результатом завершився матч та що чекає на збірну України далі

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

У фінальному турі «синьо-жовті» здобули перемогу над збірною Албанії (2:1). Тепер на підопічних Сергія Реброва чекає плей-офф за вихід до Дивізіону A.

Збірній України у перехідних матчах протистоятиме одній із команд, яка фінішувала третьою у вищому дивізіоні. Коло потенційних суперників українців обмежується чотирма командами – збірними Шотландії, Бельгії, Угорщини та Сербії. Жеребкування плей-офф Ліги націй відбудеться 22 листопада.

Наступна стадія складатиметься із двох матчів. Україна битиметься за путівку до Дивізіону A навесні 2025 року. Перший поєдинок запланований на 20 березня, а матч у відповідь – на 23 березня.

Збірна України у Дивізіоні A Ліги націй

«Синьо-жовті» одного разу змагалися у найвищому дивізіоні турніру. У другому сезоні Ліги націй команда під керівництвом Андрія Шевченка потрапила до групи зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії.

Старт України ознаменувався домашньою перемогою над Швейцарією (2:1). Далі підопічні Шевченка поступилися німцям та іспанцям, але у 4-му турі несподівано здобули перемогу над командою «Фурія Роха» (1:0). Щоправда, далі була поразка від Бундестім.

Не обійшовся той сезон без скандалу. Збірна України приїхала на вирішальний матч проти швейцарців, проте місцеві епідеміологи, мабуть, приховавши образу за програш своєї команди, заборонили грати українській збірній чи не в повному складі за підозрою на COVID. УЄФА поєдинок не став переносити, а зарахував «синьо-жовтим» технічну поразку (0:3), що спричинило виліт нашої збірної до Дивізіону B.

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