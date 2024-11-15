Спорт

Усик — Ф’юрі 2: де британський боксер готуватиметься до бою 

Ексчемпіон світу з професіонального боксу Тайсон Ф'юрі офіційно відкрив тренувальний табір перед повторною зустріччю з українцем Олександром Усиком.

Арина Марченко Send an email 12 часов ago
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Усик і Ф’юрі
Усик - Ф’юрі: де британський боксер готуватиметься до бою

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Місцем базування суперник Усика обрав острів Мальта в Середземному морі. Там він тренуватиметься протягом п’яти тижнів, після чого вирушить на бій до Ер-Ріяда.

«Циганський Король повертається. Тренувальний табір на Мальті, поїхали», – сказав Ф’юрі в короткому відео, яке виклав на своїх сторінках у соцмережах.

Британець раніше вже заявляв, що почне підготовку до поєдинку не раніше, ніж за 5-6 тижнів зустрічі. І навіть покепкував з Усика через те, що його підготовка триває вдвічі довше.

Варто зазначити, що Усик ще у вересні розпочав підготовку до реваншу в іспанській Валенсії.

Що відомо про бій-реванш Усик – Ф’юрі

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді глядачі побачать бій ще одного українського боксера – Сергія Богачука. Це буде його першій бій у середній вазі проти узбека Ісраїла Мадрімова.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наполягатиме на запровадженні відеоповторів у цьому поєдинку.

Вітчизняний боксер у першій зустрічі з Ф’юрі отримав перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.

Раніше ПЛ писала про те, що ще один британський боксер кинув виклик Усику.

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Арина Марченко Send an email 12 часов ago
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