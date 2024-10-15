Спорт

Україна – Чехія: як «синьо-жовтні» зіграли з командою Івана Гашека

Національна команда України не отримала омріяної перемоги над збірною Чехії у 4-му турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.

Арина Марченко Send an email 23 часа ago
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Україна - Чехія
Україна – Чехія: як «синьо-жовтні» зіграли з командою Івана Гашека

«Синьо-жовтні» зіграли в нічию з командою Івана Гашека.

Про це пише Первая Лента з посиланням на результат поєдинку.

Ліга націй, група B1, 4-й тур

Україна – Чехія – 1:1

Голи: Довбик, 53 (пенальті) – Черв, 18

Команда Івана Гашека розпочала матч дуже динамічно. Проте перший небезпечний момент був саме за «синьо-жовтими». Мудрику вдалося прорватися у штрафний майданчик і скинути під удар Шапаренку, який не встиг підготуватися і в результаті відправив м’яч вище воріт.

Збірна Чехії відповіла двома двома епізодами. Спочатку Трубін парирував перед собою удар Шульца, а далі легка паніка не дала гостям зіграти на добиванні. В результаті Черни після зміщення з флангу відправив м’яч вище за поперечину з дистанції.

А далі підопічних Сергія Реброва спіткала подвійна невдача. Після стандарту м’яч пішов до Черва, який з лінії штрафного майданчика другим темпом відправив м’яч під штангу. Другою проблемою стала травма Гуцуляка, який зіткнувся з Соучеком під час кутового.

Зрештою, замість нього на полі з’явився Зубков, а збірна України почала активніше грати в атаці. Тим не менш, небезпеку знову створили чехи – Черни після хрестоматійного зміщення до центру пробив поряд зі штангою. Мудрик накрутив захисників і пробив повз створ. У ще одному епізоді легіонер низом відправив м’яч прямо в руки Коваржу, а навіс-удар Матвієнка опустився зверху на сітку.

Натхнена голом з офсайду в доданий арбітром час (VAR зіграв за «синьо-жовтих») Чехія всіма силами прагнула перехопити ініціативу зі стартом другої половини. Однак кілька атак хлопців Гашека були безуспішними. Натомість команда Реброва забила несподівано – Конопля змусив Крейчі зіграти рукою у власному штрафному майданчику, а Довбик впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У фінальні хвилини збірна України рвонула вперед великими силами. На 88-й хвилині на фініші контратаки команди Реброва на удар з літа з дистанції наважився Матвієнко — м’яч пройшов біля штанги. А в доданий час Мудрик з тієї ж зони низом пробив повз ворота. Зрештою вирвати перемогу «синьо-жовті» не вдалося.

Отже, збірна Чехії вийшла до одноосібних лідерів групи B1. Команда Гашека набрала 7 очок і на один пункт випередила Грузію та Албанію. Збірна України залишилася аутсайдером квартету (4 очки). У листопаді підопічні Реброва зустрінуться зі збірною Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада).

Раніше ПЛ писала про те, чому насправді Ребров не викликав Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй.

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Арина Марченко Send an email 23 часа ago
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