Україна – Грузія: прогноз букмекерів. Де дивитись онлайн трансляцію?

Через повномасштабну війну, яку Росія продовжує вести проти України, номінально домашній для «синьо-жовтих» поєдинок проведуть у польському місті Познань на стадіоні «Enea Arena». Старт матчу о 21:45 за київським часом.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Де дивитися матч Україна – Грузія

Поєдинок Україна – Грузія можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також матч транслюватиме канал MEGOGO Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В Інтернеті спостерігати за матчем можна буде за допомогою медіасервісу MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Грузія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,21. Нічию оцінюють в 3,35. Виграш Грузії – 3,60.

Варто нагадати, що у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці програли Албанії (1:2) та Чехії (2:3), і наразі знаходяться на останньому місці у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія з 6 очками очолює рейтинг групи – команда Віллі Саньйоля вдало розпочала турнір, перемігши чехів (4:1) та албанців (1:0). Албанія та Чехія, які мають у своєму активі по 3 бали, 11 жовтня зустрінуться у Празі.

Українська збірна в 4-му турі Ліги націй 14 жовтня проведе гру з Чехією у Вроцлаві, а Грузія того ж дня зустрінеться з Албанією.

Раніше ПЛ писала, що Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй.