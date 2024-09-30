Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй: хто не потрапив у команду

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Тренерський штаб «синьо-жовтих» викликав 25 футболістів. До основного складу національної команди не потрапили універсал лондонського «Арсенала» Олександр Зінченко (травма) та капітан збірної України Андрій Ярмоленко.

Ветеран національної команди та київського «Динамо» опинився в резерві. Натомість в основний перелік виконавців потрапив вінгер житомирського «Полісся» Олексій Гуцуляк. Викликали такого його одноклубника Богдана Михайліченка, а також дует із донецького «Шахтаря» – Дмитра Криськіва та Олександа Зубкова. Ця четвірка не була в таборі збірної України у вересні.

Компанію Ярмоленку у резерві склали одноклубник Віталій Буяльський, представники «Шахтаря» – Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан, оборонець американського «Остіна» Олександр Сваток. Сюрпризи додаткового переліку – оборонець «Олександрії» Олександр Мартинюк і вінгер «Полісся» Олександр Назаренко.

Склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Воротарі : Бущан, Трубін, Лунін

: Бущан, Трубін, Лунін Захисники : Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Миколенко, Забарний, Таловєров

: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Миколенко, Забарний, Таловєров Півзахисники : Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик, Циганков

: Шапаренко, Бражко, Кабаєв, Піхальонок, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Мудрик, Циганков Нападники : Довбик, Яремчук, Ванат

: Довбик, Яремчук, Ванат Резервний список: Різник, Сваток, Мартинюк, Ярмоленко, Буяльський, Бондаренко, Сікан, Назаренко

У жовтні на «синьо-жовтих» очікує два поєдинки. 11 жовтня збірна України прийматиме Грузію, а 14 жовтня зустрінеться з Чехією. Обидва номінально домашні матчі підопічні Реброва проведуть в Польщі – у Познані та Вроцлаві відповідно.

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