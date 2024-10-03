«Гоффенгайм» – «Динамо»: де дивитися матч Ліги Європи і кому прогнозують перемогу

Поєдинок зустрічатиме стадіон «ПреЗеро Арена» у німецькому місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де їм доведеться протистояти восьми різним суперникам (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У стартовому турі другого за престижністю євротурніру «Лаціо» завдало нищівної поразки «Динамо» (0:3), а «Гоффенгайм» не зміг подолати данський «Мітьюлланд» (1:1).

Де транслюватиметься матч «Гоффенгайм» – «Динамо»

В Україні поєдинок «Гоффенгайм» – «Динамо» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч «Гоффенгайм» – «Динамо»

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку представника Бундесліги. На перемогу німецького клубу приймають ставки з коефіцієнтом 2,04. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Олександра Шовковського – 3,65.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Для решти виступи на єврокубках будуть завершені.

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