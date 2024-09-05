Україна – Албанія: прогноз на матч Ліги націй 24/25

Кому букмекери прогнозують перемогу, розповість Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Де і коли відбудеться гра

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок пройде на стадіоні «Летна». Старт зустрічі о 21:45 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Фахівці контори Favbet визначили збірну України фаворитом протистояння. На перемогу «синьо-жовтих» можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Тим часом потенційний успіх «орлів» оцінили балом 3,75. На нічию ж заклали кеф 5,10.

Любителі йти на ризик можуть поставити на конкретний підсумковий результат. Наприклад, на розгромну перемогу збірної України (3:0) приймають ставки з коефіцієнтом 12,50.

Схожі цифри наводить й австрійська букмекерська контора Bwin. Команда Реброва має найвищі шанси на перемогу з коефіцієнтом 1,75. На ймовірну перемогу збірної Албанії виставили кеф 4,80. Навіть підсумкова нічия вважається більш вірогідною – бал 3,60.

Найсміливіші можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 16,00. Непатріотична ставка з перемогою албанців і в першій, і в другій половинах збільшить виграш у 18 разів.

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда потрапила до групи B1 турніру. «Синьо-жовті» зіграють зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Команда, яка вийде з групи з найвищою кількістю балів, автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Водночас друге-третє місця також будуть важливими. Команда, яка фінішує другою, зможе поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а ті, хто займе третє місце отримають шанс врятуватися від вильоту.

Через війну збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Команда проведе матчі у Празі, Познані і Вроцлаві.

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