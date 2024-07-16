Євро-2024: хто отримав індивідуальні нагороди від УЄФА

Нагороди отримали переможці турніру – представникам збірної Іспанії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Організатори озвучили ім’я найкращого гравця турніру, найкращого молодого виконавця форуму та найкращого бомбардира Євро-2024. Усі три нагороди забрали собі представники іспанської збірної.

Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Родрі отримав звання футболіста турніру. Його юний співвітчизник, 17-річний Ямін Ламал, прогнозовано став володарем призу найкращий молодий гравець. Не оминула нагорода й атакувального хавбека Дані Ольмо, який закінчив турнір із титулом найкращого снайпера.

Останній оформив 3 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. Стільки ж голів оформили ще п’ять виконавців. Звання найкращого бомбардира Євро-2024 з Ольмо розділили англієць Харрі Кейн, грузин Жорж Мікаутадзе, німець Джамал Мусіала, нідерландець Коді Гакпо та словак Іван Шранц. Однак, абсолютним снайпером турніру «став» автогол (8 м’ячів).

Перемога Іспанії на Євро-2024

«Фурія Роха» перемогла збірну Англії у фіналі з рахунком 2:1. Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.

Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, обігнавши збірну Німеччини (3 титули).

На груповому етапі Євро-2024 «Фурія Роха» стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. В плей-офф іспанці завдали нищівної поразки збірній Грузії (4:1), змогли дотиснути німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).

Раніше ПЛ писала про те, що Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту.