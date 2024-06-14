Євро-2024: розклад матчів та де дивитись онлайн-трансляцію
Сьогодні, 14 червня, стартують змагання на Євро-2024, який буде проходити у Німеччині.
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Цей турнір стане 17-й за ліком чемпіонатом Європи.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Футбол UA.
Учасниками цьогорічного турніру стануть 24 команди, серед яких є збірна України. Загалом під час Євро-2024 буде проведено 51 поєдинок, а фінал відбудеться 14 липня на «Олімпійському стадіоні» в Берліні.
Відкривати Євро-2024 будуть збірні Німеччини та Шотландії, які зустрінуться на «Альянц Арені» в Мюнхені. Старт матчу – 22:00 за київським часом.
Розклад матчів Євро-2024. Де і коли відбудуться поєдинки
П’ятниця, 14 червня
- 22:00. Група А. Німеччина — Шотландія (Мюнхен)
Субота, 15 червня
- 16:00. Група А. Угорщина — Швейцарія (Кельн)
- 19:00. Група В. Іспанія — Хорватія (Берлін)
- 22:00. Група В. Італія — Албанія (Дортмунд)
Неділя, 16 червня
- 16:00. Група D. Польща — Нідерланди (Гамбург)
- 19:00. Група С. Словенія — Данія (Штутгарт)
- 22:00. Група С. Сербія — Англія (Гельзенкірхен)
Понеділок, 17 червня
- 16:00. Група Е. Румунія — Україна (Мюнхен)
- 19:00. Група Е. Бельгія — Словаччина (Франкфурт)
- 22:00. Група D. Австрія — Франція (Дюссельдорф)
Вівторок, 18 червня
- 19:00. Група F. Туреччина — Грузія (Дортмунд)
- 22:00. Група F. Португалія — Чехія (Лейпциг)
Середа, 19 червня
- 16:00. Група В. Хорватія — Албанія (Гамбург)
- 19:00. Група А. Німеччина — Угорщина (Штутгарт)
- 22:00. Група А. Шотландія — Швейцарія (Кельн)
Четвер, 20 червня
- 16:00. Група С. Словенія — Сербія (Мюнхен)
- 19:00. Група С. Данія — Англія (Франкфурт)
- 22:00. Група В. Іспанія — Італія (Гельзенкірхен)
П’ятниця, 21 червня
- 16:00. Група Е. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)
- 19:00. Група D. Польща — Австрія (Берлін)
- 22:00. Група D. Нідерланди — Франція (Лейпциг)
Субота, 22 червня
- 16:00. Група F. Грузія — Чехія (Гамбург)
- 19:00. Група F. Туреччина — Португалія (Дортмунд)
- 22:00. Група Е. Бельгія — Румунія (Кельн)
Неділя, 23 червня
- 22:00. Група А. Швейцарія — Німеччина (Франкфурт)
- 22:00. Група А. Шотландія — Угорщина (Штутгарт)
Понеділок, 24 червня
- 22:00. Група В. Албанія — Іспанія (Дюссельдорф)
- 22:00. Група В. Хорватія — Італія (Лейпциг)
Вівторок, 25 червня
- 19:00. Група D. Нідерланди — Австрія (Берлін)
- 19:00. Група D. Франція — Польща (Дортмунд)
- 22:00. Група С. Англія — Словенія (Кельн)
- 22:00. Група С. Данія — Сербія (Мюнхен)
Середа, 26 червня
- 19:00. Група Е. Словаччина — Румунія (Франкфурт)
- 19:00. Група Е. Україна — Бельгія (Штутгарт)
- 22:00. Група F. Грузія — Португалія (Гельзенкірхен)
- 22:00. Група F. Чехія — Туреччина (Гамбург)
1/8 фіналу
Субота, 29 червня
- 19:00. Матч №1. 2A (друге місце групи А) — 2B (друге місце групи В) (Берлін)
- 22:00. Матч №2. 1А — 2С (Дортмунд)
Неділя, 30 червня
- 19:00. Матч №3. 1C — 3D/E/F (Гельзенкірхен)
- 22:00. Матч №4. 1В — 3A/D/E/F (Кельн)
Понеділок, 1 липня
- 19:00. Матч №5. 2D — 2E (Дюссельдорф)
- 22:00. Матч №6. 1F — 3A/B/C (Франкфурт)
Вівторок, 2 липня
- 19:00. Матч №7. 1E — 3A/B/C/D (Мюнхен)
- 22:00. Матч №8. 1D — 2F (Лейпциг)
1/4 фіналу
П’ятниця, 5 липня
- 19:00. Чвертьфінал №1. Переможець матчу №4 — переможець матчу №2 (Штутгарт)
- 22:00. Чвертьфінал №2. Переможець матчу №5 — переможець матчу №6 (Гамбург)
Субота, 6 липня
- 19:00. Чвертьфінал №3. Переможець матчу №3 — переможець матчу №1 (Дюссельдорф)
- 22:00. Чвертьфінал №4. Переможець матчу №7 — переможець матчу №8 (Берлін)
Півфінали
Вівторок, 9 липня
- 22:00. Півфінал №1. Переможець чвертьфіналу №1 — Переможець чвертьфіналу №2 (Мюнхен)
Середа, 10 липня
- 22:00. Півфінал №2. Переможець чвертьфіналу №3 — Переможець чвертьфіналу №4 (Дортмунд)
Фінал
Неділя, 14 липня
- 22:00. Переможець півфіналу №1 — Переможець півфіналу №2 (Берлін)
Де дивитись онлайн трансляцію
Медіасервіс MEGOGO став офіційним мовником чемпіонату Європи з футболу 2024 року, учасником якого буде збірна України. Усі матчі турніру можна буде подивитися на футбольних каналах MEGOGO.
Суспільне Мовлення стане партнером медіасервісу у трансляції Євро-2024. Вболівальники зможуть дивитися матчі турніру на місцевих телеканалах «Суспільне» (наприклад, «Суспільне Львів», «Суспільне Черкаси», «Суспільне Чернівці» та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).
Повідомляється, що громадський мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включаючи матчі збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали та сам фінал, включаючи всі матчі збірної України на стадії плей-офф у разі потрапляння туди нашої команди.
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