Євро-2024: розклад матчів та де дивитись онлайн-трансляцію

Цей турнір стане 17-й за ліком чемпіонатом Європи.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Футбол UA.

Учасниками цьогорічного турніру стануть 24 команди, серед яких є збірна України. Загалом під час Євро-2024 буде проведено 51 поєдинок, а фінал відбудеться 14 липня на «Олімпійському стадіоні» в Берліні.

Відкривати Євро-2024 будуть збірні Німеччини та Шотландії, які зустрінуться на «Альянц Арені» в Мюнхені. Старт матчу – 22:00 за київським часом.

Розклад матчів Євро-2024. Де і коли відбудуться поєдинки

П’ятниця, 14 червня

22:00. Група А. Німеччина — Шотландія (Мюнхен)

Субота, 15 червня

16:00. Група А. Угорщина — Швейцарія (Кельн)

19:00. Група В. Іспанія — Хорватія (Берлін)

22:00. Група В. Італія — Албанія (Дортмунд)

Неділя, 16 червня

16:00. Група D. Польща — Нідерланди (Гамбург)

19:00. Група С. Словенія — Данія (Штутгарт)

22:00. Група С. Сербія — Англія (Гельзенкірхен)

Понеділок, 17 червня

16:00. Група Е. Румунія — Україна (Мюнхен)

19:00. Група Е. Бельгія — Словаччина (Франкфурт)

22:00. Група D. Австрія — Франція (Дюссельдорф)

Вівторок, 18 червня

19:00. Група F. Туреччина — Грузія (Дортмунд)

22:00. Група F. Португалія — Чехія (Лейпциг)

Середа, 19 червня

16:00. Група В. Хорватія — Албанія (Гамбург)

19:00. Група А. Німеччина — Угорщина (Штутгарт)

22:00. Група А. Шотландія — Швейцарія (Кельн)

Четвер, 20 червня

16:00. Група С. Словенія — Сербія (Мюнхен)

19:00. Група С. Данія — Англія (Франкфурт)

22:00. Група В. Іспанія — Італія (Гельзенкірхен)

П’ятниця, 21 червня

16:00. Група Е. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)

19:00. Група D. Польща — Австрія (Берлін)

22:00. Група D. Нідерланди — Франція (Лейпциг)

Субота, 22 червня

16:00. Група F. Грузія — Чехія (Гамбург)

19:00. Група F. Туреччина — Португалія (Дортмунд)

22:00. Група Е. Бельгія — Румунія (Кельн)

Неділя, 23 червня

22:00. Група А. Швейцарія — Німеччина (Франкфурт)

22:00. Група А. Шотландія — Угорщина (Штутгарт)

Понеділок, 24 червня

22:00. Група В. Албанія — Іспанія (Дюссельдорф)

22:00. Група В. Хорватія — Італія (Лейпциг)

Вівторок, 25 червня

19:00. Група D. Нідерланди — Австрія (Берлін)

19:00. Група D. Франція — Польща (Дортмунд)

22:00. Група С. Англія — Словенія (Кельн)

22:00. Група С. Данія — Сербія (Мюнхен)

Середа, 26 червня

19:00. Група Е. Словаччина — Румунія (Франкфурт)

19:00. Група Е. Україна — Бельгія (Штутгарт)

22:00. Група F. Грузія — Португалія (Гельзенкірхен)

22:00. Група F. Чехія — Туреччина (Гамбург)

1/8 фіналу

Субота, 29 червня

19:00. Матч №1. 2A (друге місце групи А) — 2B (друге місце групи В) (Берлін)

22:00. Матч №2. 1А — 2С (Дортмунд)

Неділя, 30 червня

19:00. Матч №3. 1C — 3D/E/F (Гельзенкірхен)

22:00. Матч №4. 1В — 3A/D/E/F (Кельн)

Понеділок, 1 липня

19:00. Матч №5. 2D — 2E (Дюссельдорф)

22:00. Матч №6. 1F — 3A/B/C (Франкфурт)

Вівторок, 2 липня

19:00. Матч №7. 1E — 3A/B/C/D (Мюнхен)

22:00. Матч №8. 1D — 2F (Лейпциг)

1/4 фіналу

П’ятниця, 5 липня

19:00. Чвертьфінал №1. Переможець матчу №4 — переможець матчу №2 (Штутгарт)

22:00. Чвертьфінал №2. Переможець матчу №5 — переможець матчу №6 (Гамбург)

Субота, 6 липня

19:00. Чвертьфінал №3. Переможець матчу №3 — переможець матчу №1 (Дюссельдорф)

22:00. Чвертьфінал №4. Переможець матчу №7 — переможець матчу №8 (Берлін)

Півфінали

Вівторок, 9 липня

22:00. Півфінал №1. Переможець чвертьфіналу №1 — Переможець чвертьфіналу №2 (Мюнхен)

Середа, 10 липня

22:00. Півфінал №2. Переможець чвертьфіналу №3 — Переможець чвертьфіналу №4 (Дортмунд)

Фінал

Неділя, 14 липня

22:00. Переможець півфіналу №1 — Переможець півфіналу №2 (Берлін)

Де дивитись онлайн трансляцію

Медіасервіс MEGOGO став офіційним мовником чемпіонату Європи з футболу 2024 року, учасником якого буде збірна України. Усі матчі турніру можна буде подивитися на футбольних каналах MEGOGO.

Суспільне Мовлення стане партнером медіасервісу у трансляції Євро-2024. Вболівальники зможуть дивитися матчі турніру на місцевих телеканалах «Суспільне» (наприклад, «Суспільне Львів», «Суспільне Черкаси», «Суспільне Чернівці» та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Повідомляється, що громадський мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включаючи матчі збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали та сам фінал, включаючи всі матчі збірної України на стадії плей-офф у разі потрапляння туди нашої команди.

Раніше ПЛ писала про 10 найдорожчих гравців збірної України.