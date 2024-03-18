Чи зміг «Монпельє» обіграти «ПСЖ»: результати матчу

В поєдинку зустрілися «Монпельє» (Франція) і «ПСЖ» (Париж).

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Dynamo.kiev.ua.

Як пройшов матч «Монпельє» — «ПСЖ»

У захопливому матчі Ліги 1 між «Монпельє» і «Парі Сен-Жермен» на стадіоні «Стад де ла Моссон-Мондіаль 98» вболівальники стали свідками захоплюючого видовища. Перший тайм закінчився з рахунком 2:2, але вже у другій половині гри «Парі Сен-Жермен» вийшов уперед, здобувши впевнену перемогу з рахунком 6:2 наприкінці гри.

Поєдинок почався з бурхливої події: Вітінья відкрив рахунок за «Парі Сен-Жермен» на 14-й хвилині, потім був гол суперзірки Кіліана Мбаппе на 22-й хвилині. «Монпельє» швидко відповів голом А. Нордіна на 30-й хвилині, щоб відігратися. Перша половина матчу закінчилась з пенальті, призначеного Т. Саваньє у ворота «Монпельє», і жовтими картками Л. Беральдо («Парі Сен-Жермен») і Г. Доннарумми.

У другому таймі «Парі Сен-Жермен» вирішив показати все, на що вони здатні. Мбаппе забив свій другий гол у матчі на 50-й хвилині, а потім Лі Канг-Ін — на 53-й хвилині. «Монпельє» провів кілька замін, намагаючись переломити хід гри, але «Парі Сен-Жермен» продовжив свою перевагу, забивши ще раз у ворота суперника. Це зробив Мбаппе на 63-й хвилині.

Під кінець гри «Парі Сен-Жермен» збільшив свою перевагу, забивши гол Н. Мендеша на 89-й хвилині, і завершив матч з рахунком 6:2.

Загалом це був захопливий матч, який продемонстрував талант і майстерність обох команд.

У наступному турі ну поєдинку зійдуться такі команди: «Гавр» — «Монпельє», «Марсель» — «ПСЖ».

Раніше ПЛ писала про результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів.