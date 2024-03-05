В Польщі українському бійцю ММА влаштували «теплий» прийом: засудили та пошкодили авто

При цьому українського бійця Івана Вульчина явно засудили.

Про це пише Первая Лента з посиланням на телекоментатора Сергія Лук’яненко. Він додав, що бійцю пошкодили автомобіль шанувальники «руського миру».

За словами телекомментатора, Івана Вульчина, який виступав на івенті CAVE MMA 4, явно засудили.

«Досить просто подивитися на обличчя суперника після оголошення результату», — зазначає він.

Лук’яненко зауважив, що не писав би про це, якби не трапилося дещо гірше. Телекоментатор розповів, що Вульчин приїхав до Польщі на власному авто з українськими номерами. Прихильники «руського миру» вирішили продемонструвати своє справжнє обличчя і видряпали на капоті букву Z. Крім того, вони розбили вікна.

«Яка гидота. Спочатку засудили, а потім ще й нагадали про «руський мир» світу. Точнісінько не так Вульчин уявляв собі поїздку до Польщі», — зазначив Лук’яненко і опублікував відповідні фото.

Коментатора підтримали і читачі його каналу, які також впевнені, що українського бійця засудили.

Нагадаємо, Роналду потрапив у скандал через непристойний жест на матчі в Саудівській Аравії.