Бій Джошуа — Нганну: де дивитися і кому букмекери пророкують перемогу

У п’ятницю, 8 березня, столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд прийме великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане поєдинок Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсіс Нганну (0-1, 0 КО).

Букмекери вважають Джошуа беззаперечним фаворитом поєдинку. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Favbet.

На думку аналітиків, ставку слід зробити на перемогу британця з коефіцієнтом 1,28-1,34. Водночас успіх камерунця має значно менші коефіцієнти — 3,75-4,15.

Варто зазначити, що букмекери припускають неймовірну перемогу Джошуа нокаутом (коефіцієнт 1,61).

Прогноз букмекерів на бій Ентоні Джошуа — Франсіс Нганну:

Favbet: (перемога Джошуа 1,34 — нічия 21,00 — перемога Нганну 4,15);

William Hill: (1,28 — 19,00 — 3,75).

Трансляцію бою можна на YouTube-каналі «В світі боксу». Початок о 19:00 за київським часом. Головний бій шоу орієнтовно розпочнеться після опівночі.

Варто зазначити, що Джошуа та Нганну поб’ються за право провести бій з чемпіоном. Британські промоутери сподіваються, що Ф’юрі здобуде перемогу у бою з Усиком, після чого можна буде організувати шоу Джошуа — Ф’юрі. Однак Нганну, який зробив собі ім’я у ММА, має зовсім інші плани. Франсіс цілком може нокаутувати Ентоні, адже йому майже вдалося перемогти Тайсона.

На кону поєдинку Джошуа — Нганну стоять величезні гроші. Британець гарантовано отримає 50 млн доларів, а камерунець — 20 млн доларів.

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