Спорт

Зінченко травмувався перед важливим матчем Ліги чемпіонів

Повідомляється, що на гру не потрапить не лише наш співвітчизник.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 14 часов agoОбновлено: 21 февраля, 2024
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Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко не зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в складі лондонського «Арсеналу». Як відомо, гра відбудеться 21 лютого і в ній «каноніри» зустрінуться із португальським «Порту».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Standard.

Український футболіст пропустить поєдинок через травму. Йому діагностували пошкодження литкового м’яза.

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Джерело видання повідомило, що при цьому тренерський штаб під керівництвом Мікеля Артети планує задіяти на полі хавбека Фабіу Вієйру, який пропускав кілька матчів через пошкодження.

Варто зазначити, що Зінченко став не єдиною втратою «Арсеналу» перед матчем Ліги чемпіонів. Гру з «Порту» також точно пропустять Габріель Жезус та Томіясу, які продовжують відновлюватись після травм. Крім того, вихід на поле Томаса Партея, який нещодавно відновився після травми, також залишається під питанням.

Востаннє український футболіст виходив на поле 4 лютого у матчі проти «Ліверпуля». Тоді його замінили у перерві.

Матч «Порту» — «Арсенал» відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УАФ обрала нового президента.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 14 часов agoОбновлено: 21 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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