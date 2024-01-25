Спорт

УАФ обрала нового президента

У столичному Будинку футболу делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу обрали нового главу організації.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 8 часов agoОбновлено: 25 января, 2024
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Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Володаря «Золотого м’яча-2004» призначили главою вітчизняного футболу. Обрання президента асоціації було третім пунктом у порядку денному XXVI конгресу УАФ.

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Зазначається, що Шевченко був безальтернативним кандидатом на посаду президента. Перед обранням нового президента делегати конгресу одностайно підтримали пропозицію визнати таким, що завершився термін на посаді попередника нового очільника УАФ – Андрія Павелка. «За» Шевченка проголосували 93 делегати, а ще 1 «утримався».

Андрій Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом також керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

Попередника Шевченко, Андрія Павелко, минулого року посадили в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави.

Нагадаємо, український спортсмен висловився з приводу участі росіян в Олімпіаді 2024.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 8 часов agoОбновлено: 25 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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