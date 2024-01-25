УАФ обрала нового президента

Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Володаря «Золотого м’яча-2004» призначили главою вітчизняного футболу. Обрання президента асоціації було третім пунктом у порядку денному XXVI конгресу УАФ.

Зазначається, що Шевченко був безальтернативним кандидатом на посаду президента. Перед обранням нового президента делегати конгресу одностайно підтримали пропозицію визнати таким, що завершився термін на посаді попередника нового очільника УАФ – Андрія Павелка. «За» Шевченка проголосували 93 делегати, а ще 1 «утримався».

Андрій Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом також керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

Попередника Шевченко, Андрія Павелко, минулого року посадили в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави.

Нагадаємо, український спортсмен висловився з приводу участі росіян в Олімпіаді 2024.