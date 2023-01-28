МОК предлагает миру продвижение насилия — Подоляк

Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что спорт не может быть вне политики, а Международный олимпийский комитет толерирует насилие. Об этом информирует .

«МОК предлагает миру промоцию насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные “послы смерти”… Спорт не бывает вне политики – спорт продвигает ее. Следовательно, МОК продвигает человеконенавистническую политику рф», – написал Подоляк.

#МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные «послы смерти»… … Спорт не бывает вне политики – спорт продвигает ее. Итак, МОК продвигает человеконенавистническую политику Рф.

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) 28 января 2023

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

По материалам: УНН